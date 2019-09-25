Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в поддержке боевиков «Армии национального освобождения» (ELN), 25 сентября передает агентство Associated Press.

Армия национального освобождения (Колумбия) Silvia Andrea Moreno

В ходе выступления в ООН Дуке заявил, что предоставит доказательства, что Венесуэла «укрывает преступников» из ELN на своей территории.

ELN остается крупнейшей повстанческой группировкой Колумбии после того, как в «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) сложили оружие в 2016 году.

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