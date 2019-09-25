Нью-Йорк, США, , 21:59 — REGNUM Москва подготовит ответные меры на отказ Вашингтона выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, но подробности пока не будут озвучиваться. Об этом 25 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что десять членов российской делегации не смогли вылететь на 74-ю сессию Генассамблеи ООН из-за того, что американская сторона отказалась предоставить им визы. Причины данного решения американские дипломаты не объяснили, заявив, что не комментируют частные случаи подачи заявок на визы.

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