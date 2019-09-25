Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Достигнутый прогресс в отношениях с Россией Киеву надо развивать, заявил 25 сентября президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп The White House

По словам Трампа, этот прогресс был достигнут недавно и он должен быть углублён.

«Вы недавно добились прогресса с Россией», — сказал Трамп.

«И продолжайте делать это», — добавил президент США, обращаясь к Зеленскому.

Не исключено, что под «прогрессом» Трамп подразумевал недавний обмен удерживаемыми людьми. Напомним, Киев обменял политических заключенных из числа граждан Украины на других украинских граждан, совершивших в России преступления или ожидавших суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что помощь Вашингтона Украине будет остановлена до тех пор, пока страны Европы не возьмут на себя часть этих расходов.

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