Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в июле текущего года обещал Дональду Трампу разобраться с делом сына Джо Байдена, сообщается в стенограмме телефонного разговора президентов США и Украины, опубликованной Белым домом 25 сентября.

Burisma Bella Bellini

В тексте стенограммы зафиксированы слова Владимира Зеленского о перспективах расследования дела о сомнительных мероприятиях сына Джо Байдена и украинской газовой компании Burisma.

В частности, Зеленский заявил, что абсолютное большинство в парламенте Украины позволит сменить генпрокурора страны и этот новый человек изучит дело Байдена.

«В первую очередь я понимаю и осведомлен о ситуации вокруг компании, в которой работал сын Байдена. Ввиду того, что мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и станет новым прокурором в сентябре. Он или она изучит ситуацию, прежде всего по той компании, которую вы упомянули по этой проблеме», — цитирует стенограмма слова Зеленского.

«Мы разберемся с этим и будем работать над расследованием этого дела», — в заключение темы сообщил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ США уже обвинил президента Трампа в давлении на Украину с целью получения компромата на Джо Байдена, претендующего на участие в следующих выборах президента США.

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