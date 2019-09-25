Москва, , 20:57 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию Белым домом распечатки телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?» — написала она на своей странице в Facebook.

По мнению Захаровой, «именно это сделала с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами» спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси, решившая накануне запустить процедуру импичмента главы государства из-за появившихся в СМИ подробностей переговоров.

«Теперь ждём продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнёрами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Всё в студию!» — написала представитель МИД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Белый дом опубликовал распечатку телефонных переговоров президентов США и Украины, состоявшихся 25 июля. Из неё следует, что Трамп попросил украинского коллегу обратить внимание на «дело Байдена», а Зеленский пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен новым генпрокурором Украины, который будет «своим человеком на 100%».

Кроме этого, из публикации стало известно, что Зеленский считает Трампа своими «великим учителем», а США — «большим партнёром Украины, чем ЕС». При этом украинский президент недоволен лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, уклоняющимися, по его мнению, от исполнения санкций против России.