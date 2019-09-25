Москва, , 21:00 — REGNUM Поведение президента Украины Владимира Зеленского напоминает «пропагандистскую мишуру», и главная цель его выступления с трибуны Генассамблеи ООН — отвлечь внимание от главных проблем, связанных с Украиной. Об этом в ходе телемоста заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский демонстрирует пулю в ходе своего выступления в ООН Пресс-служба президента Украины

По мнению Захаровой, демонстрация Зеленским пули, от которой якобы погиб украинский боевик, который до боевых действий был известным оперным певцом, является искажением реальности. Ведь под видом невинной жертвы пытаются представить карателя, добровольно принявшего решение убивать своих соотечественников в Донбассе.

«Когда показывают пулю и говорят, что эта пуля убила оперного певца, — это не правда. Эта пуля убила боевика, который сражался на стороне национальных батальонов. Это классический пример отвлечения внимания и элемент дезинформации. Это не певец, это человек, который занял сторону в братоубийственной войне, и эта сторона точно была не под правильными, высокими лозунгами. Почему-то об этом с высокой трибуны ООН сказано не было», — отметила Захарова.

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