Рига, , 20:43 — REGNUM Служба государственных доходов Латвии (СГД) получит возможность раскрывать в публичном пространстве информацию о юридических лицах, не спрашивая согласия последних — в этом суть поправок внесённых правительством в закон о налогах и пошлинах. Теперь изменения должно поддержать парламентское большинство. Об этом информирует Dienas Business.

Новые нормы, считают в СГД, в числе которых публикация результатов неблагоприятных для предприятий налоговых аудитов, долгов перед бюджетом, информации о махинациях с возвратом налогов — всё это будет способствовать честной конкуренции и стимулировать добросовестных налогоплательщиков. Кроме того, эта информация поможет и самим коммерсантам правильно оценивать риски сотрудничества с потенциальными партнёрами.