Москва, , 20:56 — REGNUM Подчинённые президента Украины Владимира Зеленского, помогавшие организовать и распланировать его выступление с трибуны генассамблеи ООН, сильно подставили своего начальника. Об этом в ходе телемоста заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Отметим, что во время своего выступления в ООН Зеленский продемонстрировал полупустому залу пулю, которой якобы был убит один из украинских боевиков, который до карательной операции в Донбассе был оперным певцом. Такое поведение, по мнению Захаровой, стало большой ошибкой.

«Я думаю Зеленского очень сильно подставили те люди, которые сказали, что в ООН с пустыми руками не ездят. Они не сказали ему главное: в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы. Вопрос не в красоте цитат и фраз, вопрос в видении развития мира и вклада собственного государства в решение крупнейших мировых или региональных вопросов», — сказала Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США не нашёл нарушений закона в переговорах Трампа и Зеленского