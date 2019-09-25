Севастополь, , 20:33 — REGNUM В акватории Черного моря прошли учения по поиску терпящей бедствие подводной лодки, в учениях приняли участие 12 кораблей и судов. Корабли и суда обеспечения Черноморского флота провели учения по спасению экипажа потерпевшей бедствие подводной лодки, сообщает 25 сентября пресс-служба ЧФ.

Субмарина «Колпино» Mil.ru

В учениях были задействованы 12 кораблей и судов. В роли повреждённой подлодки выступала дизель-электрическая субмарина «Колпино», опустившаяся на грунт.

Для поиска лодки применялись вертолёты и самолёты морской авиации.

К обнаруженной подлодке подошло спасательное судно «Коммуна», с которого был спущен глубоководный аппарат АС-28 с аварийной спасательной группой. Аппарат пристыковался к субмарине и эвакуировал членов экипажа.

После окончания спасательной операции подводная лодка «Колпино» самостоятельно всплыла на поверхность.

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