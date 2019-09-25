Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Министерство юстиции США, изучив опубликованную Белым домом стенограмму телефонного разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не нашло оснований для проведения дальнейшего расследования. Об этом говорится в распространённом заявлении руководителя пресс-службы министерства Керри Кьюпек.

Как сообщается, управление по уголовным делам пришло к выводу, что в телефонной беседе президентов не содержалось нарушений американского законодательства, в том числе норм финансирования избирательных кампаний, и потому никаких дальнейших действий со стороны ведомства не требуется.

«Все уполномоченные отделы министерства согласились с данным юридическим заключением, и министерство закрыло дело», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Белый дом опубликовал распечатку телефонных переговоров Трампа и Зеленского, состоявшихся 25 июля. Президент США дал согласие на публикацию после сообщений в СМИ о том, что в ходе беседы он якобы пытался заставить Киев начать расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Из стенограммы следует, что Трамп действительно затрагивал данную тему. Он напомнил украинскому коллеге, что «вокруг сына Байдена ходит много разговоров», в частности о том, что Байден «препятствовал расследованию» в отношении него.

«Многим интересно узнать, можете ли вы что-нибудь сделать вместе с генеральным прокурором», — сказал глава Белого дома.

Зеленский со своей стороны заверил, что этот вопрос будет рассмотрен новым генпрокурором Украины, который будет «своим человеком на 100%».

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