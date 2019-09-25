Владимир, , 20:09 — REGNUM Председателем комитета экономического развития администрации Владимирской области назначен Евгений Сокольских. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Евгений Сокольских приступил к исполнению обязанностей 23 сентября.

Новый руководитель комитета пришёл на службу в областную администрацию в 2007 году. Он был консультантом губернатора, заместителем председателя и председателем комитета по экономической политике. С 2016 года и до очередного назначения Сокольских работал заведующим отделом стратегического планирования в комитете экономразвития.