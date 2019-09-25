Киев, , 20:01 — REGNUM Украина может выиграть от политического скандала, который разгорелся в США из-за якобы давления президента Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского во время телефонных переговоров. Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила экс-депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

«Для Украины эта ситуация может иметь на самом деле очень позитивный эффект. Почему… Для демократов важно демонстрировать поддержку Зеленскому и Украине. Они требуют, чтобы Украина и дальше получала поддержку, в том числе деньги для обеспечения безопасности», — сказала Войцицкая.

По её словам, скандал и угроза импичмента вынуждают Трампа и дальше оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

«Трамп и республиканцы, находясь в этой ситуации скандала из-за телефонного разговора, также должны демонстрировать поддержку Зеленскому и Украины. Это позволит снять возможные нападки и избежать трактовок разговора Трампа с Зеленским, что он шёл в пользу президента США и ставил под угрозу весь избирательный процесс в США», — рассказала Войцицкая.

Она считает, что скандал может усилить сотрудничество США и Украины.

«Сможем ли мы воспользоваться как раз выгодной для нас позицией? Сможем ли мы еще больше поднять уровень осведомленности американского истеблишмента относительно событий в Украине, относительно вызовов, которые стоят перед нами, что нужно нам продолжать помогать и нужно усиливать сотрудничество», — отметила Войцицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября администрация президента США опубликовала стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно публикации, президенты говорили о сыне демократа Джо Байдена Хантере. При этом Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка рассмотрит дело Байдена.