Тбилиси, , 19:59 — REGNUM Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на внеочередном заседании 25 сентября принял решение о повышении ставки рефинансирования на 0.5 процентных пункта и довел ее до 7,5%.

Такое решение в Нацбанке объяснили стремлением нейтрализовать инфляционное давление, исходящее от обесценивания курса национальной валюты — лари. Грузинская валюта с каждым днем бьет все новые антирекорды и уже почти приблизилась к отметке 3 лари за $1, что в конечном итоге приводит к росту цен на основные товары потребительской корзины и понижению покупательной способности населения.

Первое за последние два года решение об ужесточении монетарной политики Нацбанк Грузии принял 4 сентября, повысив ставку рефинансирования также на 05%, до 7%, но эффект оказался кратковременным, и грузинская валюта продолжила падение. Поэтому было проведено внеочередное заседание, на котором ставка рефинансирования опять была повышена на 0,5%.

Падение курса лари началось несколько лет назад, но периодически происходили периоды некоторой стабилизации и даже небольшого упрочения, а затем опять продолжалось обесценивание. Грузинские независимые и оппозиционно настроенные эксперты и оппозиционные политики видят в этом процессе прямую вину правительства «Грузинской мечты», которое, по их мнению, проводит неправильную и ориентированную на интересы одного лица или конкретной группы лиц экономическую политику.

На ужесточение монетарной политики традиционно откликнулся председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе, который в очередной раз подверг критике бюджетную и экономическую политику правительства в целом.

По его оценке, Национальный банк слишком поздно начал ужесточение денежно-крелитной политики, но спасти лари уже не сможет, потому что его стабильность подрывает само правительство. В том числе, отношением к госбюджету страны.

«Только что поступил (на утверждение парламента) проект изменений в бюджет на текущий год. Требуют (правительство) увеличения расходов и повышения внутреннего долга. В действительности же большая часть этих денег уже потрачена, и они хотят подтвердить это задним числом. Большая часть денег взята из остатков, вторая часть — банковские кредиты (для мэрии Тбилиси). Все это увеличивает бюджетный дефицит, меняет структуру расходов (внешний источник финансирования меняется внутренним), что влечет за собой обесценивание лари и рост цен», — констатировал Роман Гоциридзе.

Пока же, несмотря на повышение ставки рефинансирования, официальный обменный курс лари на 26 сентября Нацбанк Грузии установил на отметке: $1 — 2,9737 лари. 25 сентября этот же курс составлял $1 — 2, 9694 лари.