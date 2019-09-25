Киев, , 19:32 — REGNUM В битве Дональда Трампа и Джо Байдена в рамках президентской кампании в США может проиграть Украина, заявил вечером 25 сентября украинский политик Роман Безсмертный.

Отметим, что Безсмертный ранее был представителем Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и является одним из ярко выраженных представителей «партии войны».

Политик заявляет, что во время этого противостояния в США будет много сказано о коррупции на Украине и раскрыто «немало схем».

«А жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины», — подчеркивает он.

В завершение Безсмертный заявил, что властям Украины необходимо по всем фактам коррупции организовать тщательное расследование, немедленно назначить нового посла Украины в США, и ни в коем случае нельзя «становиться на сторону одного из участников поединка».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня пресс-служба Белого дома выложила в открытый доступ рассекреченную стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля, который стал причиной политического обострения. Судя по опубликованной стенограмме, тема давления на Джо Байдена через расследование его деятельности на Украине действительно обсуждалась.

Также сегодня спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила оначале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа.