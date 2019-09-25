Киев, 25 сентября 2019, 19:26 — REGNUM Заслуженный экономист Украины Алексей Плотников с сожалением отметил, что в сегодняшнем мире люди плохо знакомы с творчеством Ремарка и Хемингуэя. Об этом Плотников заявил 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке.
Эксперта впечатлило, когда во время выступления Зеленский показал пулю, которой был убит знаменитый украинский тенор Василий Слипак.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября во время выступления на генеральной Ассамблее ООН Зеленский показал пулю калибра 12,7 мм, которой был убит украинский тенор Василий Слипак.