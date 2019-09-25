Киев, , 19:26 — REGNUM Заслуженный экономист Украины Алексей Плотников с сожалением отметил, что в сегодняшнем мире люди плохо знакомы с творчеством Ремарка и Хемингуэя. Об этом Плотников заявил 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке.

«Это хорошая речь. Она президентского уровня… Она хороша по формату, были ссылки на писателей. Возможно, сегодня в мире Хемингуэйя и Ремарка не очень знают, но речь написана качественно», — считает Плотников.

Эксперта впечатлило, когда во время выступления Зеленский показал пулю, которой был убит знаменитый украинский тенор Василий Слипак.

«Если бы он не продемонстрировал пулю, выглядело бы так будто он президент европейской страны», — заметил Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября во время выступления на генеральной Ассамблее ООН Зеленский показал пулю калибра 12,7 мм, которой был убит украинский тенор Василий Слипак.