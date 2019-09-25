Таллин, , 19:22 — REGNUM Таллинская городская управа впервые с советских времён перешла на русский язык. Правда, неофициально, пишут сегодня, 25 сентября, эстонские СМИ. Еженедельник Eesti Ekspress отмечает, что это вызвано национальным составом управы, где эстонцы оказались в меньшинстве.

В управе эстонцы — Калле Кландорф, Айвар Рийсалу и Эха Вырк. Неэстонцы — мэр Михаил Кылварт, Вадим Белобровцев, Бетина Бешкина и Андрей Новиков.

В итоге, когда возникают споры, то русскоговорящие невольно переходят на родной язык, а оставшимся трём эстонцам также приходится отстаивать свою точку зрения по-русски.

При этом, как отмечает национальный вещатель ERR, все решения на бумаге всё равно оформляются на эстонском языке.