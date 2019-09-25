Таллин, , 19:19 — REGNUM Муниципальная полиция Эстонии жалуется на поведение украинских гастарбайтеров, которые становятся для эстонских стражей правопорядка, по их собственным заверениям, всё большей проблемой, сообщает сегодня, 25 сентября, эстонский портал общественного вещателя ERR.

По словам полиции, гастарбайтеры ездят на общественном транспорте бесплатно, штрафы не платят, неофициально работают таксистами, а купленные для этого старые транспортные средства часто просто бросают на улицах. «Схема сама по себе простая — покупается дешевая старая или аварийная развалюха, и на ней ездят, пока машина на ходу или пока не кончится работа. Затем возвращаются на родину, а автомобиль бросают на улице», — утверждает полиция.

На безбилетников-гастарбайтеров с Украины жалуются и контролёры общественного транспорта, утверждая, что таких лиц становится всё больше, оштрафовать их невозможно, а часто у таких лиц даже нет документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже этой осенью министр внутренних дел Эстонии Март Хельме намерен внести в парламент законопроект, который запретит безвизовый въезд в страну гражданам Украины. По его словам, такие граждане являются «троянским конём». «Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме. Кроме того, в стране планируют отчислять из детсадов детей гастарбайтеров с Украины.

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