Екатеринбург, , 19:17 — REGNUM Instagram свердловского губернатора Евгения Куйвашева насчитывает минимальное среди аккаунтов глав регионов Уральского ФО количество ботов. Их среди подписчиков у него 18%, говорится в материалах исследования Центра политической конъюнктуры.

У главы Зауралья Вадима Шумкова насчитали 25% ботов. У челябинского губернатора Алексея Текслера их 28%, а в Instagram губернатора Ямала Дмитрия Артюхова ботов все 33%.

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Чуть больше их в аккаунте Александра Моора — тюменского губернатора — 34%. А во главе уральского списка стоит губернатор Югры Наталья Комарова с 42% фейков среди подписчиков.

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