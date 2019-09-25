Таллин, 25 сентября 2019, 19:16 — REGNUM
Эксперимент провели в Скаутском батальоне, его участники рассказали изданию, что служба в армии из-за этого им показалась намного комфортнее, а командование никак не вмешивалось во времяпровождение в свободное время.
При этом за командованием части планируется оставить старый порядок, когда срочникам не будет разрешено покидать часть. Так планируют поступать в случае отставания военнослужащих в обучении, плохой дисциплине и иных проступках. Старый порядок останется и для тех лиц, кто сам не желает покидать воинскую часть или живёт слишком далеко от места службы.