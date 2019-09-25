Киев, 25 сентября 2019, 19:15 — REGNUM Речь президента Украины Владимира Зеленского, с которой он выступил на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке, написана в американском стиле и рассчитана на американскую аудиторию. Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Дмитрий Фищенко.
По его словам, глава украинского государства дал понять, что Украина хочет жить в мире, где есть понятные и установленные правила.
Как сообщало ИА REGNUM, на 74-й сессии Генассамблее ООН президент Украины Зеленский напомнил, что отказ Украины от ядерного оружия привел к гибели её граждан и потере территорий. По его словам, в современном мире пользуются страны, у которых есть ядерное оружие. Зеленский отметил, что Украина «имеет право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил».