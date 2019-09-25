Вильнюс, , 19:07 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, который находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, сегодня, 25 сентября, провёл короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его посетить Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Науседа написал на своей странице в социальной сети Facebook, снабдив запись фотографией с Трампом и его супругой.

«Наши обязательства в трансатлантической защите и безопасности обсуждены в разговоре с Дональдом Трампом. Во время знакомства пригласил президента США посетить Литву», — написал Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своей речи в ООН Науседа, кроме прочих вопросов, планирует говорить «об угрозах со стороны России».