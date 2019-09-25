Великий Новгород, , 19:06 — REGNUM Новгородская областная дума сегодня, 25 сентября, большинством голосов приняла поправки в областное поставление о денежном содержании государственных гражданских служащих, оплата труда которых производится в особом порядке. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с заседания регионального парламента, поправки предусматривают возможность выплаты премий госслужащим «за выполнение особо важных и сложных заданий».

Проект документа на рассмотрение депутатов вынес первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин, который не смог ответить на вопросы ни о размере этих премий (предполагается, что это будут надбавки к должностному окладу), ни о перечне «особо важных и сложных заданий».

Лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым назвал предложенный документ «откровенной воды коррупцией».

Валерий Гайдым, депутат Новгородской областной думы «Вы понимаете, что руководитель должен знать: за что награждает и какой размер этого награждения. Баню приготовил с соответствующими услугами его подчинённый, встретил делегацию или проводил, закрыл грудью горящую избу? Мы не знаем — за что. Это сырой документ».

На вопросы депутатов, в связи с чем возникла потребность такого документа, Сорокин пояснил: «Надо стимулировать работу людей».

«Дело в том, что при нормальном планировании работы надо сначала работнику сказать, что его ждёт, какой приз, а потом что-то с него требовать», — заявил первый заместитель губернатора Новгородской области.

Вице-спикер Алексей Чурсинов (ЛДПР) возмутился: «Получается, это отдано на откуп руководителю — сколько и чего давать, какой именно «приз».

За принятие законопроекта проголосовали 11 депутатов из присутствовавших на заседании лично, к которым спикер Елена Писарева («Единая Россия») присовокупила шесть заявлений с голосами «за» от отсутствующих депутатов. Таким образом, большинством в 17 голосов документ был принят.

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