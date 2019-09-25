Нью-Йорк, США, , 19:06 — REGNUM Евросоюз недееспособен в вопросах выполнения обязательств перед Ираном, взятых им на себя в рамках сделки по иранской ядерной программе, заявил 25 сентября президент Ирана Хасан Рухани в ходе своего выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Европейские страны не способны возместить ущерб, причинённый Ирану выходом США из ядерной сделки, подчеркнул иранский президент.

«В соответствии с СВПД и из уважения к резолюции Совета Безопасности ООН мы дали Европе возможность выполнить их 11 обязательств, призванных компенсировать выход США (из соглашения). Однако, к сожалению, мы слышали только прекрасные слова, не видя каких-либо эффективных шагов», — отметил Рухани.

«Сейчас стало очевидно всем, что США повернулись спиной к своим обязательствам, и ЕС не способен выполнить свои обязательства», — добавил президент Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке вышли из СВПД, возобновив санкции против Ирана под предлогом скрытого продолжения Тегераном работ по созданию ядерного оружия. Никаких доказательств Вашингтон не привёл.

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