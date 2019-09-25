Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмму которого обнародовал 25 сентября Белый дом, представлял собой «дружескую беседу», в ходе которой на украинского лидера не оказывалось никакого давления, передаёт CNN.

«Это самая большая охота на ведьм в американской истории, а возможно, даже в мировой», — заявил Дональд Трамп.

«Не было никакого давления, в том виде, как это подали СМИ, превратив этот звонок в звонок из ада», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Белый дом опубликовал распечатку телефонных переговоров Трампа и Зеленского, состоявшихся 25 июля. Из неё следует, что президент США порекомендовал украинскому коллеге обратить внимание на «дело Байдена», а Зеленский пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен новым генпрокурором Украины.

Читайте также:

Зеленский в телефонной беседе назвал Трампа своим «большим учителем»

Зеленский в беседе с Трампом обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении санкций