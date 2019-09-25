Киев, , 18:58 — REGNUM Демонстрация пули президентом Украины Владимиром Зеленским во время выступления на Генассамблее в ООН вызвала «серьезное дежавю с Порошенко», — заявил украинский политолог Руслан Бортник.

В целом, отметил эксперт, речь Зеленского была намного менее радикальной, нежели аналогичные выступления предшественника, но схема и способ её выполнения были очень похожи.

«То ли люди, пишущие речи, остались от предшественника, то ли эта схематичность заразна», — отмечает Бортник.

К сожалению, подчеркивает он, президент Украины не использовал трибуну ООН для презентации планов по завершению войны на Украине или переустройства ООН (которое он так критиковал).

«А это хорошая платформа. Тем более Зеленский приехал на ГА ООН в качестве «политической звезды» и вызывает повышенное внимание», — заявил эксперт.

Резюмируя, Бортник отметил: складывается впечатление, что все же к выступлению в ООН никто особенно не готовился и это только повод для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

ИА REGNUM напоминает, что по сути в своей речи в ООН Зеленский обвинил Россию в «агрессии». За свое выступлениепрезидент Украины даже удостоился похвалы от главных внутриполитических конкурентов из партии Порошенко «Европейская солидарность».