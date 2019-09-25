Киев, , 18:56 — REGNUM

Мировое сообщество должно переосмыслить и пересмотреть современные мировые правила. Об этом 25 февраля на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что отказ Украины от ядерного оружия привел к тому, что страна лишилась своих территорий и гибели граждан.

«Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечить мир цивилизованным путем и делала шаги к международной безопасности, например, когда отказалась от ядерного потенциала, который на то время был большим, чем у Великобритании, Франции и Китае вместе взятых. Нам казалось, что все мы строим другой мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и обращали на него внимание, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В этом новом мире наша страна потеряла часть своих территорий и почти каждый день теряет своих граждан», — рассказал Зеленский.

По его словам, ООН нуждается в реформировании механизмов обеспечения мира.

«Именно поэтому кто как не Украина имеет право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил. Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных институций, в частности Организацию Объединенных Наций. Но стоит признать, что механизм является неидеальным. Эти механизмы начинают давать сбой, поэтому нуждаются в обновлении», — считает Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки» для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом Зеленский подтвердил, что Киев будет придерживаться политико-дипломатических механизмов для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.