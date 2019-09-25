Киев, 25 сентября 2019, 18:52 — REGNUM Правительство Украины подготовило и подало на рассмотрение Верховной рады первый проект закона о вводе прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом 25 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги заседания кабмина.
Он сообщил, что иностранцы и иностранные компании не смогут владеть украинскими землями.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября премьер Гончарук напомнил, что на Украине есть рынок земли, но он теневой и не защищает право собственности. Он сообщил, что правительство планирует ввести рынок земли не с июля, а с 1 октября 2020 года. Гончарук пояснил, что Кабмин принял решение перенести ввод рынка земли после консультаций с фермерами. Премьер также считает, что ввод рынка земли также простимулирует рост внутреннего валового продукта Украины.
Напомним, в сентябре 2018 года правительство Украины продало крупнейший государственный агрохолдинг «Мрія» компании из Саудовской Аравии SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company). На момент продажи земельный банк агрохолдинга составлял 150 тыс. га земли, четыре элеватора, картофелехранилище и крахмальный завод.