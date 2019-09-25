Киев, , 18:52 — REGNUM Правительство Украины подготовило и подало на рассмотрение Верховной рады первый проект закона о вводе прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Иван Айвазовский. Ветряные мельницы в украинской степи при закате солнца. 1862

Об этом 25 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги заседания кабмина.

«Мы сегодня приняли первый проект закона, который является первым из пакета земельной реформы. Сегодня мы подадим его в парламент. Еще ряд законов подадут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, они дополнят этот пакет… Специалисты правительства и парламента могут работать одной командой», — добавил Гончарук.

Он сообщил, что иностранцы и иностранные компании не смогут владеть украинскими землями.

«Мораторий на землю вредит. Это инструмент, который обворовывает граждан каждый день. Украинец имеет право владеть и распоряжаться своей землей как собственностью… Украинская земля должна покупаться украинскими гражданами и украинскими компаниями. Это безусловный принцип. Единственное исключение, которое содержится в законе, что иностранцы могут унаследовать землю в собственность… Но в течении года он должен эту землю продать», — уточнил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября премьер Гончарук напомнил, что на Украине есть рынок земли, но он теневой и не защищает право собственности. Он сообщил, что правительство планирует ввести рынок земли не с июля, а с 1 октября 2020 года. Гончарук пояснил, что Кабмин принял решение перенести ввод рынка земли после консультаций с фермерами. Премьер также считает, что ввод рынка земли также простимулирует рост внутреннего валового продукта Украины.

Напомним, в сентябре 2018 года правительство Украины продало крупнейший государственный агрохолдинг «Мрія» компании из Саудовской Аравии SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company). На момент продажи земельный банк агрохолдинга составлял 150 тыс. га земли, четыре элеватора, картофелехранилище и крахмальный завод.