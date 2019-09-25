Алжир, , 18:51 — REGNUM Алжирский суд вынес приговор брату бывшего президента страны Абдель Азиза Бутефлики по делу о заговоре, 25 сентября передает агентство Associated Press.

Саид Бутефлика, а также ещё двое бывших начальников разведки, генерал Атман Тартаг и генерал Мухаммед Медиене, приговорены к 15 годам тюремного заключения каждый.

Кроме того, к 15-летнему тюремному сроку приговорена лидер «Партии трудящихся» Луиза Ханун.

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