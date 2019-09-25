Киев, , 18:37 — REGNUM Завершение войны в Донбассе и возврат украинских территорий должны произойти не ценой жизни украинцев. Об этом 25 февраля на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке President.gov.ua

«Завершение войны, возврат всех оккупированных украинских территорий и господство мира — моя задача. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор. Именно поэтому мы нуждаемся в мировой поддержке… В современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны», — сказал Зеленский.

При этом он прочитал цитату из романа «Прощай оружие» Эрнеста Хемингуэйя: «Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать». «Мир должен помнить, каждое последующее покалеченное поколение — это путь к новой войне, которую невозможно выиграть победами. Кто-то сейчас говорит: «Третьей мировой войны не будет, будет последняя». Надеюсь, что эта фраза — это осознание угрозы для планеты, а не анонс», — добавил Зеленский.

Он заявил, что молчание, бездеятельность и амбиции мировых лидеров привели к двум мировым войнам.

«Никто из вас не может себя чувствовать в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Фатальной может стать мысль о том, что вас это не касается и никогда не коснется. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, на мелочи. Потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой невнимательности, ценой молчания, бездеятельностью или нежеланием уступать собственным амбициям стали десятки миллионов людей, человеческих жизней. Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории?» — задал вопрос Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в середине октября может пройти встреча лидеров государств «нормандского формата». При этом он отметил, что пока трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) не согласовала текст документа, который подпишут главы государств.