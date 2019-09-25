Киев, 25 сентября 2019, 18:37 — REGNUM Завершение войны в Донбассе и возврат украинских территорий должны произойти не ценой жизни украинцев. Об этом 25 февраля на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он прочитал цитату из романа «Прощай оружие» Эрнеста Хемингуэйя: «Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать». «Мир должен помнить, каждое последующее покалеченное поколение — это путь к новой войне, которую невозможно выиграть победами. Кто-то сейчас говорит: «Третьей мировой войны не будет, будет последняя». Надеюсь, что эта фраза — это осознание угрозы для планеты, а не анонс», — добавил Зеленский.
Он заявил, что молчание, бездеятельность и амбиции мировых лидеров привели к двум мировым войнам.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в середине октября может пройти встреча лидеров государств «нормандского формата». При этом он отметил, что пока трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) не согласовала текст документа, который подпишут главы государств.