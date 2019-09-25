Украина готова купить ещё больше противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, уверял Владимир Зеленский Дональда Трампа в ходе телефонного разговора в июле 2019 года.

Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Об этом свидетельствует расшифровка телефонного разговора Трампа с Зеленским, опубликованная Белым домом 25 сентября.

«Мы почти готовы купить», — заявил тогда Зеленский.

«Мы готовы продолжать сотрудничество для дальнейших шагов, а именно мы почти готовы купить больше «Джавелинов» у Соединенных Штатов для целей обороны», — сказал президент Украины.

Напомним, ранее Украина уже получала от США такие противотанковые комплексы, которые украинская пропаганда преподносила как «чудо-оружие» против «российской агрессии».

Сначала выяснилось, что большая часть этих ракет просрочена и небоеготова, а затем Вашингтон приказал эвакуировать все ПТРК Javelin с территории Украины в Польшу.

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