Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что учится у американского лидера формированию «правительства нового формата», следует из стенограммы беседы, опубликованной 25 сентября Белым домом.

«Говоря откровенно, мы пытаемся работать изо всех сил, чтобы вытащить нашу страну из болота, в котором она оказалась. Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим сформировать правительство нового формата, нового типа. И в этом вы для нас большой учитель», — сказал Зеленский.

«Это очень мило с вашей стороны, что вы сказали так», — отреагировал Трамп, добавив, что Соединённые Штаты «делают многое для Украины» и тратят на это «очень много усилий и очень много времени».

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