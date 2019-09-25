Киев, , 18:17 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 25 сентября, официально назначило шесть заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трое из шести назначенных силовиков были заместителями Авакова и раньше — Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук и Сергей Яровой (был назначен первым заместителем министра).

Но наибольший резонанс на Украине получило назначение на пост заместителя бывшего депутата Верховной рады от партии «Народный фронт», одного из создателей скандального проекта «Миротворец» Антона Геращенко.

Вместе с тем премьер Украины Алексей Гончарук в комментарии журналистам заявил, что он не вмешивается в кадровую политику министров, «если для этого нет достаточных оснований».

«Господин Аваков подал на позицию заместителей 6 человек. Одним из них действительно был Антон Геращенко. Если у кого-то есть информация, что этот человек, например, является преступником — дайте мне эту информацию», — заявил глава правительства.

Журналисты напомнили, что Гончарук в прошлом создавал совместный проект с Геращенко, и уточнили, не этим ли объясняется сегодняшнее назначение. Украинский премьер отреагировал весьма резко:

«Зачем вы распространяете ложь? Я с Антоном Геращенко никаких движений не презентовал».