Москва, , 18:11 — REGNUM Регионы РФ до 15 октября должны разработать планы-графики установления зон затопления и подтопления. Как сообщает пресс-служба Минприроды РФ, соответствующий приказ подписал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

О необходимости провести тщательный анализ результатов паводкового периода 2019 года и принять все возможные меры для недопущения негативных последствий 24 сентября заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Руководителям бассейновых водных управлений, в чьи обязанности вошли соответствующие полномочия, совместно с органами исполнительной власти субъектов должны осуществить инвентаризацию заявлений о включении таких территорий. Кроме того, регионы должны в установленные сроки вносить сведения об утвержденных зонах в Единый государственный реестр зон затопления и подтопления, и направлять их в МЧС России и соответствующие муниципалитеты.

По словам Кириллова, таким образом планируется повысить ответственность органов государственной власти и местного самоуправления за планы по защите населения паводкоопасных регионов России. А ответственные органы смогут оперативно принимать соответствующие решения с учетом текущей водохозяйственной обстановки.

Напомним, что от паводка летом 2019 года пострадали сразу несколько регионов РФ. Большая вода привела к гибели людей и значительным разрушениям.