Ставрополь, , 17:59 — REGNUM Власти Ставрополья планируют упразднить все муниципальные районы региона. Вместо них могут появиться муниципальные округа по аналогии с городскими округами. Соответствующий законопроект внесен губернатором края на рассмотрение в местный парламент.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте краевой думы, указано, что поправки в региональное законодательство вносятся в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Если изменения произойдут, то администрации сельских поселений внутри районов станут административными комиссиями этих муниципальных округов.

Отметим, что на сегодняшний день Ставропольский край делится на 36 территориальных единиц: 10 городов и 26 районов. В их границах образованы 315 муниципалитетов.