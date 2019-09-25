Народный депутат фракции «Европейская солидарность», одна из ближайших соратников экс-президента Украины Петра Порошенко Ирина Геращенко считает выступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке «достойным».

Киев, , 17:53 — REGNUM Об этом она заявила в своем комментарии сегодня, 25 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Геращенко, в частности, отметила, что Зеленский «назвал Россию тем, кем она является — агрессором», и сделал «правильные акценты о Донбассе».

Вместе с тем, она нашла и недостаток в речи нынешнего президента Украины — отсутствие позиции относительно миротворческой миссии в Донбассе.

«Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и подготовке к местным выборам», — добавила соратница Порошенко.

ИА REGNUM отмечает, что Зеленский принес на выступление в ООН пулю и заявил, что страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность — «пять лет идет война на Донбассе, пять лет как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым».