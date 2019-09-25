Великий Новгород, , 17:45 — REGNUM Заместителю главы администрации Великого Новгорода — главному архитектору Александру Матюнину объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре городской администрации, распоряжение о дисциплинарном взыскании подписал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Выговор Матюнину объявлен из-за отсутствия должной координации деятельности городского Управление капитального строительства при осуществлении контроля за ходом строительства детских садов в Великом Новгороде. Ему поручено разработать дорожную карту по выходу из ситуации.

В администрации города уточнили, что отставание по срокам на строительных площадках трёх детских садов в Великом Новгороде составляет от одного до четырёх месяцев. Подрядчик строительства детского сада на улице Речной — ООО «Группа Компаний «Строительные Технологии Комфорта» — прекратил работы.

«На сегодня позиция администрации города остается прежней: детские сады — это социальные объекты особой значимости. Качество — ключевое требование. Достраивать детские сады необходимо. Задача ближайших месяцев — решить вопрос с финансированием», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре администрации Великого Новгорода.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские строители не справились с детским садом в Великом Новгороде