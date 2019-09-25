Салехард, , 17:39 — REGNUM Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов по итогам августа ворвался в рейтинг наиболее активных в социальных сетях глав регионов.

В ежемесячном мониторинге цитируемости губернаторов в социальных сетях, составленном компанией «Медиология», Дмитрий Артюхов впервые попал в ТОП и занял 8-ю строчку рейтинга, составив в первой десятке компанию таким его «старожилам», как глава Чечни Рамзан Кадыров или мэр Москвы Сергей Собянин, которые традиционно стали самыми цитируемыми руководителями регионов в стране.

При этом активность ряда лидеров рейтинга — Александра Беглова, главы Санкт-Петербурга, Алексея Текслера в Челябинской области и Владимира Владимирова в Ставрополье связывают с их электоральным циклом, однако у Артюхова никаких выборов не было.

Беглову, Текслеру и Владимирову нужно было использовать возможности социальных сетей в рамках своего избирательного процесса, что они и сделали, отмечает политолог Станислав Дейнеко. Причем, как уже отметили, например, в Центре политической конъюнктуры, страницу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Instagram после выборов уже удалили.

Тогда как у Артюхова в августе «был хороший экспириенс», подчеркивает Станислав Дейнеко: «В виде автопробега, когда принимали результаты сезонных дорожных работ и, соответственно, качество расходования бюджетных средств. Но губернатор не только принимал дороги, но и встречался с жителями, анонсируя встречи через соцсети и сразу же получая через них обратную связь».

То, что Артюхов попал в традиционный Топ-20 аккаунтов глав субъектов РФ, составляемый «Медиалогией», свидетельствует о качественном прорыве в работе руководства региона. «Это же не регион, где, скажем, два миллиона населения. В округе живет чуть более полумиллиона жителей, и многим доступна лишь спутниковая связь, то есть интернет и доступ в социальные сети здесь дороги», — отмечает Дейнеко, подчеркивая, что заслуги Артюхова в рейтинге действительно демонстрируют его новый подход в работе в регионе, где «цена ошибки очень высока, потому что в силу географических и климатических условий, если ты что-то не сделал сегодня, то придется откладывать это на следующий год, значит, и улучшение качества жизни людей наступит на год позже».

Эксперты «Медиалогии» выделили как самые цитируемые, сообщение Артюхова в Instagram о том, что строительство одного из долгостроев города Муравленко, культурно-оздоровительного центра «Сибирь», возобновится в ближайший месяц. Но это не единственный его спич, который привлек внимание жителей региона.

В течение поездки губернатор Ямало-Ненецкого округа вел своего рода путевой он-лайн дневник в социальных сетях, где делился с жителями впечатлением от увиденного. Прежде всего, оценкой качества ремонта дорог, которые он и оценивал в ходе своего автопробега. Кроме того, Артюхов в социальных сетях анонсировал встречи с населением в городах, которые потом проходили открыто при полных залах.

Это живое и честное общение во всех городах автомобильного маршрута главы региона вызвало большое доверие у жителей. Сопровождение поездки оперативными комментариями, открытый разговор о проблемах и их решениях показало, что аккаунты высокопоставленных чиновников в социальных сетях могут быть не только формальным инструментом для работы пресс-служб, но и как стало в случае Артюхова — возможностью прямого диалога власти с жителями.

Жители Ямала оценили открытость своего губернатора. Как отметил политолог Андрей Ткаченко, «северяне знают, что такое дальние переезды, и то, что Дмитрий Артюхов провел месяц за рулем на тех же дорогах, где ездят и они, сначала привлекло внимание к главе региона, а потом и сблизило губернатора с жителями. Кроме того, эта поездка сделала более открытым и доступным губернатора, его личную жизнь. Его стиль поведения, открытость импонируют, в частности, аудитории Instagram, которая с удовольствием ставит «лайки» в ответ на его посты в сети».

Количество подписчиков на его аккаунты за время поездки значительно выросло. Только в Instagram их стало больше на 4,5 тысячи человек. Всего же количество подписчиков Дмитрия Артюхова в Instagram составляет сейчас 49,9 тысяч, в сети «В контакте» — 8 928 человек. И, по мнению Ткаченко, количество подписчиков будет расти и далее. «Интернет, это такая среда, где добившись какого-то результата, при должных усилиях можно уже добиваться и большего. А стиль управления и управленческих решений Дмитрия Артюхова свидетельствует о том, что он не намерен останавливаться на достигнутом и будет и дальше развивать свои контакты с жителями региона», — считает Андрей Ткаченко.