Бишкек, , 17:35 — REGNUM С 60 до 71 выросло количество барьеров в Евразийском экономическом союзе за 2018 год. Об этом на форуме «Евразийская неделя — 2019» заявил вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков, пишет «Tazabek».

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, все они возникли из-за различий в законодательстве стран-участниц ЕАЭС.

В ответ на это председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян сообщил, что органы управление ЕАЭС прислушиваются к предложениям бизнеса по этим проблемам и занимаются их решением.