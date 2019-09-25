Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обвинял Германию и Францию в несоблюдении санкций в отношении России, следует из стенограммы беседы, опубликованной 25 сентября Белым домом.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер со своей стороны раскритиковал Германию за то, что она «почти ничего не делает» для Украины. По его словам, Соединённые Штаты тратят на этот усилий и много «гораздо больше, чем европейские страны».

Напомним, на минувшей неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» констатировал «деградацию» санкционного механизма Запада. Признаки этого, по его мнению, являются возвращение России в ПАСЕ, инициативы о восстановлении формата G8 с участием России, приглашение делегации Крыма в ОБСЕ.

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