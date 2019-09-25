Москва, , 17:30 — REGNUM В среду Совет Федерации России проголосовал за избрание Лилии Гумеровой и Николая Журавлева главами комитетов по науке, образованию и культуре и по бюджету и финансовым рынкам. До этого они занимали должности первых заместителей председателей профильных комитетов.

«Этим летом мы уже неоднократно комментировали назначения людей, которые прошли «школу губернаторов», как ее называют в народе. В случае назначения Лилии Гумеровой и Николая Журавлева скажу примерно то же самое, что и обычно: ВШГУ это тренировка современных управленческих компетенций и умение работать и актуальных условиях», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА Ре вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Назначение в Совете Федерации показало, что ученики этой школы востребованы как мы видим, не только в регионах, но и на федеральном уровне. И это показывает, что политика подготовки кадров, которая началась в 2−017 году, себя оправдывает, и все больше управленцев нового типа получают значимые должности», — подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее, директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «и Лилия Гумерова, и Николай Журавлев имеют за спиной большой опыт не только сенаторской работы. Оба работали в органах власти в регионах, от которых и были затем делегированы в Совет Федерации. Они оба имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций. Мы рады за всех наших выпускников и особо отмечаем то, что они оказываются востребованными не только на региональном уровне, но и на федеральном».

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