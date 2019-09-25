Москва, , 17:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов приветствовал позицию главы ЦИК Эллы Памфиловой по выборам в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о «неприглядной роли», которую сыграли на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко, Сергей Вострецов и Михаил Романов.

По словам главы ЦИК, «есть материалы по вмешательству в выборы, которые будут направлены в правоохранительные органы».

«Хочу искренне поблагодарить Эллу Александровну и ее коллег из ЦИКа за реакцию на действия тех, кто совершает самое настоящее преступление, лишая наших граждан их конституционного права выбирать себе власть. Безнаказанно и цинично жулить на выборах никому не дано! Мы рады, что и ЦИК занимает такую же жесткую и принципиальную позицию!» — заявил Миронов.

Ранее по многочисленным фактам нарушений Миронов обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой тщательным образом проверить факты нарушений и дать оценку действиям местного избиркома и его главы Галины Светловой.