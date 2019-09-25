Нью-Йорк, США, , 17:28 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги без серьезных изменений по отношению к закрытию вторника, 25 сентября передает агентство Reuters.

Dow Jones bfishadow

На открытии рынка индекс Dow Jones вырос на 58,94 пункта (0,22%), до 26 866,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,75 пункта (0,06%), до 2968,35 пункта, индекс Nasdaq снизился на 2,97 пункта (0,04%), до 7990,66 пункта.

На настроения фондового рынка США не сильно повлияли начало парламентского расследования по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу, а также агрессивные заявления самого Трампа в адрес Китая с трибуны ООН.

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