Каир, , 17:17 — REGNUM Власти Египта проводят массовые аресты участников акций протеста, состоявшихся в прошлые выходные, 25 сентября передает агентство Reuters.

По информации правозащитных организаций, с 22 сентября полицией были арестованы не менее 1100 человек. В числе арестованных — несколько профессоров Каирского университета, политик Хазем Хосни и писатель Хасан Нафаа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 сентября в Каире прошли несколько крупных акций протеста, участники которых обвиняли президента страны Абдель-Фаттаха Ас-Сиси в коррупции.

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