Нью-Йорк, США, , 17:06 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом намерен ввести санкции против китайских компаний за импорт нефти из Ирана, 25 сентября передает агентство Reuters.

Нефтяной танкер Dmitriy Lakhtikov

Помпео сообщил журналистам на Генассамблее ООН, что Вашингтон также намерен активизировать усилия по информированию стран о рисках ведения бизнеса с Ираном.

Отметим, 24 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что согласится на заключение новой «ядерной сделки» в случае отмены санкций США.

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