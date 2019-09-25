Киев, , 17:04 — REGNUM Уже пять лет на Украине идет война, которая забрала жизни 13 тыс украинцев. Об этом 25 февраля на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Пять лет идет война на Донбассе, пять лет как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность. Более 13 тыс погибших, более 30 тыс раненых, 1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат тут с одной только поправкой, маленькой, ежегодно эти цифры растут», — рассказал Зеленский.

Он заявил, что знаменитый украинский тенор Василий Слипак погиб в Донбассе, защищая Украину. Глава украинского сообщил, что «божественный голос» украинца звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Парижской Богоматери, в Ковент-Гарден в Лондоне и Гранд-Опере в Париже.

«12,7 мм, которые не просто остановили его карьеру, они остановили его жизнь. Кстати, это (о пуле — ред.) стоит 10 долл. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть цена человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль миллионы. Милости просим в ХХI столетие — век возможностей, где вместо того, чтобы быть услышанным, у вас есть возможность быть убитым. Человека, о котором я вам сейчас рассказал, звали Василий Слипак. Это — украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии», — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский опроверг слухи о том, что президент Трамп якобы оказывал на него давление во время телефонного разговора. При этом он признался, что на него может оказывать давление «только один человек — мой сын, которому шесть лет». Он также заверил, что Киев на предстоящих переговорах с президентом Трампом не будет ничего просить. По его словам, «Украина — сильная страна, ничего ни у кого не просит, сами можем кому-то помочь».