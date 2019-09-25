Симферополь, 25 сентября 2019, 16:48 — REGNUM В крымском парламенте увеличили количество комитетов из-за множества озвученных крымчанами проблем во время избирательной кампании. Об этом 25 сентября журналистам рассказала зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента избрали председателей 16 комитетов Госсовета РК, большинство из которых возглавили члены фракции «Единая Россия». В предыдущем созыве республиканского парламента было 12 комитетов.
Об этом: «Единая Россия» забрала большинство комитетов крымского парламента