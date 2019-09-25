Симферополь, , 16:48 — REGNUM В крымском парламенте увеличили количество комитетов из-за множества озвученных крымчанами проблем во время избирательной кампании. Об этом 25 сентября журналистам рассказала зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.

«В период избирательной кампании кандидаты в депутаты провели много встреч с жителями городов и районов Крыма. Люди рассказывали о проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно, от успешного решения которых зависит благосостояние крымчан и будущее развитие республики. Учитывая озвученные запросы, было принято решение сформировать комитеты именно таким образом», — отметила Пономаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента избрали председателей 16 комитетов Госсовета РК, большинство из которых возглавили члены фракции «Единая Россия». В предыдущем созыве республиканского парламента было 12 комитетов.

Об этом: «Единая Россия» забрала большинство комитетов крымского парламента