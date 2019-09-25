Тбилиси, , 16:46 — REGNUM Правительство Грузии уже выразило готовность продолжения переговоров с Россией в «Пражском формате», который до последнего времени также носил название формата «Абашидзе-Карасин», и ожидает назначения нового переговорщика со стороны России.

Как заявил ИА REGNUM специальный представитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе, пока Москва делает лишь общие заявления, но представителя для переговоров с Грузией в этом формате не называет.

Как известно, бывший первый замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, который участвовал в «Пражском формате», в связи с выходом на пенсию покинул должность в МИДе и перешел в Совет Федерации. Соответственно, место главного переговорщика от России в этом формате пока остается вакантным.

Подводя итоги более чем 6-летнего периода регулярных встреч и переговоров в формате «Абашидзе-Карасин», Зураб Абашидзе отметил, что конкретные результаты налицо: выросли объемы внешнеторгового оборота между двумя странами, увеличился поток туристов из России на курортах и в городах Грузии, более интенсивным стало транспортное сообщение. Правда, события 20 июня оставили свой негативный отпечаток на этих результатах: за последние два месяца прекратились прямые авиарейсы между Грузией и Россией и соответственно, уменьшился поток туристов.

«В целом торгово-экономические отношения продолжают развиваться с положительной динамикой, чего нельзя сказать о политическом направлении наших отношений, особенно это касается ситуации в Абхазии и Южной Осетии, где все больше усложняются нерешенные проблемы, ухудшается гуманитарная ситуация, нарушаются права человека, продолжается милитаризация этих регионов. Все эти вопросы обсуждаются не в пражском, а в женевском формате, а там, к сожалению, никакого позитива не видно», — отметил в беседе с ИА REGNUM Зураб Абашидзе.

Что касается дальнейших планов относительно формата, одним из главных участников которого он является, Зураб Абашидзе заявил, что после определения нового переговорщика от России готов продолжить обсуждение вопросов, предусмотренных этим конкретным форматом, а именно, не исключил рассмотрение вопроса о возобновлении авиасообщения, а также вопроса об отмене российских виз для граждан Грузии. Хотя подчеркнул, что этот последний вопрос — исключительная компетенция российских властей.

«Разговоры о возможной отмене виз для граждан Грузии в Москве ведут давно, но пока результатов не видно. Решение этого вопроса — прерогатива правительства России. Грузинская сторона сделала этот шаг еще в 2011 году, и граждане России свободно посещают нашу страну без виз», — напомнил Зураб Абашидзе.