Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Китая в рамках мер, направленных против Ирана. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В американский чёрный список включены пятеро граждан КНР и четыре китайские компании, которые вели торговлю с Тегераном. Кроме этого, под санкции попали два китайских нефтяных танкера.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.

На минувшей неделе Соединённые Штаты ввели санкции против Центрального банка и Национального фонда развития Ирана.

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