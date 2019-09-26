Схема, по которой рушится система международной безопасности, раз за разом повторяет себя: США инициируют нарушения, а Россия вынужденно отвечает. О том, что по такой схеме однажды можно не успеть ответить и не лучше ли сыграть на опережение, рассуждает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 06:23 — REGNUM Еще в 1972 году вступил в силу Договор о запрещении размещения на дне морей и в глубинах океана ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. На фоне того, что США очевидно готовятся к масштабному нарушению договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, России стоило бы задуматься о возможности ассиметричного ответа.

Действительно, с учетом окружения России американскими военными базами и разработки Вашингтоном принципиально новых ядерных боезарядов (для чего и понадобились новые испытания), России средства ядерного сдерживания вблизи американских берегов были бы весьма кстати. 70% американского населения живет вблизи побережий, в отличие от ситуации в РФ, чье население рассредоточено куда как континентальнее.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Только страх физической смерти удерживает Запад от нападения на Россию».