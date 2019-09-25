Симферополь, , 16:21 — REGNUM 30 из 70 депутатов крымского парламента будут работать на профессиональной постоянной основе. Об этом 25 сентября журналистам сообщила зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.

«Пять лет назад было определено, что 30 депутатов будут работать на профессиональной основе, и это число осталось неизменным. Голосуя на заседании сессии за данное решение парламентарии следовали букве закона», — подчеркнула Пономаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первым вице-спикером парламента Крыма переизбрали депутата Госсовета РК Ефима Фикса. Должности заместителей председателя Госсовета РК получили Эдип Гафаров, Владимир Бобков и Алла Пономаренко. Вторым представителем Крыма в Совфеде РФ от исполнительной власти Крыма осталась прежний сенатор Ольга Ковитиди.

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